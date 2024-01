EU subsidieert UMCG-studie naar psychedelica

Onderzoek wijst uit dat zo’n 34 tot 80 procent van de COPD-, ALS-, MS- en Parkinsonpatiënten depressief en angstig is. Ook zien hulpverleners regelmatig veranderingen in familieverhoudingen en maatschappelijke rollen, demoralisatie en een verminderde kwaliteit van leven. Bestaande behandelmethoden schieten vaak tekort voor deze palliatieve patiënten, aldus het UMCG.

Lijden verlichten

Eerdere pilotstudies naar psychedelica hebben een aanzienlijke vermindering van depressieve stemmingen en angsten aangetoond bij mensen met een terminale kankerdiagnose. Soms met langdurige positieve effecten. Daarom start het onderzoeksprogramma PsyPal nu de eerste klinische studie waarin de veiligheid en effecten op lange termijn van psychedelica worden bestudeert bij patiënten die palliatieve zorg ontvangen voor diagnosen anders dan kanker.

Het onderzoeksprogramma richt zich hierbij op het effect voor mensen met COPD, MS, ALS en Parkinson. “We zijn benieuwd of we het lijden van deze patiënten kunnen verlichten. Tegelijkertijd willen we de langetermijnresultaten van deze behandeling onderzoeken, iets dat vaak over het hoofd wordt gezien maar van enorm belang is”, zegt Robert Schoevers, hoogleraar en hoofd psychiatrie aan het UMCG en hoofdonderzoeker van PsyPal.

Impact psychedelica

De studie gaat begin dit jaar van start. Meer dan honderd patiënten worden behandeld op vier verschillende klinische onderzoekslocaties in Europa. Elke locatie richt zich op een specifieke aandoening. In he UMCG wordt het effect van psychedelica op palliatieve COPD-patiënten bestudeerd.

De deelnemers ondergaan twee therapiesessies waarin zij willekeurig, psilocybine of een placebo toegediend krijgen. “Het onderzoeksprogramma combineert psychotherapie en farmacotherapie om te voorzien in diepgewortelde menselijke behoeften binnen de context van een terminale ziekte”, meldt het UMCG. Naast directe klinische effecten richt het onderzoek zich ook op het langdurig welzijn van patiënten en hun families na het behandeltraject. Met behulp van naastenzorg en de inzet van online tools beoogt het project copingsmechanismen te verbeteren en psychologische nood te verlichten naarmate mensen het einde van hun leven naderen.

Subsidie

Dit is de eerste keer dat de EU een klinische studie naar psychedelica-ondersteunde therapie financiert. Aan het programma werken psychiaters, palliatieve zorg artsen, psychologen, experts in psilocybinetherapie, deskundigen in de spirituele zorg en vertegenwoordigers van religieuze instellingen van 19 organisaties uit 9 verschillende landen samen.