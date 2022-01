Psychiaters pleiten voor centrale regie psychedelische therapie

De werkgroep Therapeutische Toepassingen Psychedelica pleit in een manifest voor de oprichting van een landelijk centrum voor psychedelische therapie bij kwetsbare patiënten. Met het manifest roepen de ondertekenaars het nieuwe kabinet op financiële middelen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een netwerk en een landelijk onderzoeksprogramma, gericht op zorgvuldige en veilige implementatie voor deze bijzondere behandelvormen in het Nederlands zorgstelsel.

De laatste decennia is internationaal veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van psychedelica met ondersteunende therapie. “In Nederland zijn naar schatting 300.000 tot 450.000 patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis die onvoldoende baat hebben bij de bestaande behandelingen. Voor deze kwetsbare patiënten lijken deze nieuwe behandelingen veelbelovend”, meldt het UMCG.

Kennis voor implementatie

De ondertekenaars van het manifest, bestaande uit psychiaters, psychologen, hersenwetenschappers en medisch specialisten, pleiten voor de oprichting van een centrum dat onderzoek, zorgprogrammering, kwaliteitsbewaking, opleiding en accreditatie coördineert. Werkgroepvoorzitter en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG Robert Schoevers over het belang van opleiding voor patiënten met veelal complexe problematiek: “Goede begeleiding is essentieel. Dat moet door geaccrediteerde therapeuten gebeuren; als dat buiten de zorg om gebeurt is er een groter risico dat patiënten beschadigd raken.” Bovendien zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over welk middel het best werkt voor welke patiënt, voor wie helemaal niet en wat de korte en lange termijneffecten zijn. “Die kennis is cruciaal voor brede implementatie.”

De werkgroep Therapeutische Toepassingen Psychedelica is een initiatief van Stichting OPEN en onderzoekers vanuit verschillende Nederlandse universiteiten. Directeur Joost Breeksema: “Om te zorgen dat patiënten niet de dupe worden van overhaaste of ondoordachte goedkeuring, is het belangrijk om de invoering van deze innovatieve behandelingen goed te regelen. In samenwerking met de overheid, maar ook met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, en de partijen die de medicijnen ontwikkelen. Dit moeten we niet alleen aan de markt overlaten.”

Landelijk onderzoeksprogramma

Met het manifest roepen de ondertekenaars het nieuwe kabinet op financiële middelen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een netwerk en een landelijk onderzoeksprogramma, gericht op zorgvuldige en veilige implementatie voor deze bijzondere behandelvormen in het Nederlands zorgstelsel.