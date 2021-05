Europese subsidie van 7 miljoen voor transportkosten medische hulpmiddelen VWS

De subsidie is onderdeel van het Emergency Support Instrument (ESI). Deze regeling is in het leven geroepen om EU-landen te helpen de gevolgen van de pandemie te bestrijden, vooral in de gezondheidssector. De Europese Commissie heeft 2,7 miljard euro gereserveerd voor de regeling.

VWS heeft subsidie gekregen voor de kosten die na het uitbreken van de pandemie zijn gemaakt om bijvoorbeeld centrale noodvoorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen aan te leggen. Afgelopen week bleek dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) genoeg beschermingsmiddelen op voorraad heeft voor de komende tien jaar. Het ministerie komt daarom met een plan wat te doen met de beschermingsmiddelen voordat de houdbaarheidsdatum verloopt.