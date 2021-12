In het Zorgcirkel Transitorium in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend is een speciale Covid-unit geopend voor mensen met geheugenproblemen. Hier kunnen mensen met dementie terecht die zich op een reguliere Covid-unit door hun ziekte niet of moeilijk aan de veiligheidsafspraken kunnen houden.

Een team van ervaren medewerkers van De Zorgcirkel en Evean zorgt voor passende begeleiding van de cliënten en bezoek en geeft medische ondersteuning die nodig is. Dat melden beide organisaties.

Het idee van speciale Covid-zorg voor deze groep ontstond tijdens de eerdere coronagolven. Voor mensen met dementie die Covid krijgen, kan het moeilijk zijn de maatregelen te volgen. Zoals op de eigen kamer blijven om besmetting van anderen te voorkomen. Dit geeft bij hen en hun naasten veel verwarring en stress, wat kan leiden tot risicovolle situaties op de reguliere Covid-Units. In dat geval kan iemand tijdelijk terecht op de speciale Covid-unit van De Zorgcirkel en Evean. Dit voorkomt onnodig leed voor patiënten en naasten. Op de unit is meer bewegingsvrijheid en elke dag kan één vaste persoon op bezoek komen, voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.



Petra Dekker, zorgmanager en projectleider van de nieuwe Covid-unit: “De unit is onderdeel van een eigen Zorgcirkel-locatie in het Dijklander Ziekenhuis. Door flexibele aanpassingen creëren we tijdelijk veilige en gescheiden capaciteit voor de oudere Covid-patiënten met geheugenproblematiek. Neemt het aantal patiënten af, dan bouwen we deze ruimte weer veilig en eenvoudig om.”



Rosan Pitstra, Manager Specials Evean: “Op inhoudelijke thema’s werken we al langer samen met De Zorgcirkel. Het is mooi om te zien hoe we elkaar goed aanvullen en door het tijdelijk intensiveren van onze samenwerking de regio kunnen ontlasten.”