Explosief afgegaan bij coronateststraat GGD in Bovenkarspel

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland) is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield, meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Volgens een woordvoerder van de politie leek het explosief op een metalen blik of pijp van ongeveer 10 centimeter hoog. De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek, evenals de politie. Het explosief lag aan de buitenzijde van het pand. “Er is iets ontploft en er zijn vijf ramen kapot gegaan. We onderzoeken wat er precies is gebeurd”, aldus de woordvoerder.

Afspraken annuleren

De GGD is alle afspraken voor woensdag aan het afbellen. Wanneer de teststraat weer open gaat is nog onbekend.

De teststraat, gevestigd aan de Middenweg 7, ging eind november voor het eerst open. Volgens de GGD heeft de teststraat een maximale capaciteit van 800 testen per dag.

Koepelorganisatie GGD-GHOR Nederland verwijst alle vragen naar de politie. Dat doet ook de GGD Hollands Noorden, waar Bovenkarspel onder valt.

Eerdere incidenten

Dit is niet het eerste incident bij een coronateststraat. Op Urk werd eind januari tijdens rellen een teststraat van de GGD in brand gestoken. In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Daarop kregen de teststraten in het Gooi 24 uur per dag beveiliging. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit van vernielingen en bekladdingen. Volgens burgemeester Paul Depla werden ook medewerkers uitgescholden door mensen die corona een ‘sprookje’ vinden. (ANP)