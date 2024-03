Extra regels voor verzekeraar en zorgaanbieder om eerder te contracteren

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) voert extra regels in voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars die ervoor moeten zorgen dat verzekerden eerder duidelijkheid hebben over het zorgaanbod. Hiervoor worden drie tot nu toe niet-bindende zogeheten richtsnoeren omgezet in regelgeving.

De richtsnoeren komen uit de Regeling transparantie zorginkoopproces. Zo wordt het straks verplicht voor zorgaanbieders die face-to-face contracteren om uiterlijk 1 september de eerste offerte aan inclusief een inhoudelijke toelichting. Tenzij zorgaanbieder en zorgverzekeraar anders hebben afgesproken.

Digitale contractering

Bij digitale contractering moet de zorgverzekeraar het contract, inclusief een inhoudelijke toelichting, uiterlijk aanbieden op 1 oktober. Verder moeten zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar zich inspannen om maximaal binnen twee weken een duidelijke, inhoudelijk toegelichte reactie op vragen en opmerkingen van de andere partij te geven. Als dit onmogelijk is, wordt aangegeven waarom dit niet lukt en op welke termijn wel een inhoudelijke reactie zal worden gegeven.

De aangepaste regeling gaat in op 1 april 2024 en geldt voor contracten die worden gesloten voor 2025 en verder.

Vlotter

“Dit moet eraan bijdragen dat contracten eerder in het jaar worden gesloten, zodat verzekerden straks bij de start van het overstapseizoen beter weten waar zij aan toe zijn”, aldus de toezichthouder. Het afgelopen overstapseizoen ging vlotter dan een jaar eerder, merkt de NZa op. Op 12 november was voor een groot deel van de zorgaanbieders weliswaar nog geen duidelijk over de vraag of er een contract was. Maar tegen de kerst was de contractering voor de meeste sectoren nagenoeg rond.

Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van vorige jaren, is de NZa van oordeel dat er nog altijd noodzaak is om de duidelijkheid voor consumenten op moment van poliskeuze te vergroten en de contractering daarom te versnellen.

Handhaven

Verder kijkt de NZa naar een handhavingsverzoek van de Consumentenbond over de tijdige afronding van de contractering en de informatieverstrekking naar verzekerden. “Voor ons is de maat vol”, zei Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond in november. “Want hoe kun je een passende zorgverzekering kiezen als essentiële informatie ontbreekt?” De NZa onderzoekt dit voorjaar hoe de zorgverzekeraars hier uitvoering aan hebben gegeven.

