‘Extra standplaatsen en ambulancediensten niet realistisch’

Het aantal ambulancediensten in Nederland met 7 procent uitbreiden, zoals het model van het RIVM aangeeft, is niet realistisch door de krapte op de arbeidsmarkt, zeggen Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hiervoor zijn 400 extra medewerkers nodig, die er simpelweg niet zijn. De partijen gaan het daarom anders doen. Elke RAV-regio gaat kijken hoe ze een “zinnig zorgaanbod” kunnen creëren met het geld dat beschikbaar is. Minister Ernst Kuipers steunt het initiatief.

Foto: Sjoerd van der Wal/ Getty Images/iStock

RIVM-model

Het RIVM meldde woensdag dat volgens het model dat het instituut gebruikt, het Referentiekader S&B, er volgend jaar 666 extra ambulancediensten en 40 extra ambulances nodig zijn. Ook zijn er twintig extra standplaatsen nodig in relatief dunbevolkte gebieden. Dit omdat in de praktijk blijkt dat ambulances er langer over doen om hun bestemming te bereiken doordat ze minder snel kunnen rijden en extra verkeersdrempels en rotondes moeten nemen.

Verschuiving krapte

AZN en ZN zeggen te willen voorkomen dat er zorgaanbod ontstaat daar waar er uiteindelijk relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Zij wijzen er ook op dat de uitbreiding niet per se leidt tot kwalitatief goede en doelmatige ambulancezorg. Ook merken ze op dat de opleidingscapaciteit is ingericht op gematigde groei en op vervanging van uitstroom. De extra medewerkers zouden dus van andere plekken in de zorg, zoals de SEH en IC, moeten komen waardoor de krapte verschuift.

Realiteit winnen

Ook voor de middellange termijn benadrukken AZN en ZN dat vanwege de krappe arbeidsmarkt niet alles wat volgens het model nodig is kan worden uitgevoerd. “Dit vergt dat we op een andere manier zorg gaan verlenen”, aldus de partijen in een brief aan minister Kuipers. “Het ‘slim’ inzetten van capaciteit daar waar dat écht nodig is, is hierbij belangrijk.” Zij willen de pilots met zorgcoördinatie daarom voortzetten en pleiten voor een nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg. Met het RIVM willen ze om tafel om parameters uit het model aan te passen zodat de uitkomsten van het model “aan realiteit winnen”.

Realistisch beeld

Minister Ernst Kuipers schrijft in een brief het initiatief van AZN en ZN te ondersteunen. Hij zal de NZa vragen hier rekening mee te houden bij de vaststelling van de beleidsregel Ambulancezorg 2023. Hij zal ook aan het RIVM vragen welke parameters aangepast kunnen worden zodat dit leidt tot een meer realistisch beeld, zonder dat er wordt getornd aan bestaande normen of onomkeerbare wijzigingen.