Familie vermoorde medewerker Mondriaan stelt ggz-instelling aansprakelijk

De familie van de doodgestoken Melanie Vrancken stelt haar werkgever Mondriaan aansprakelijk voor haar dood. Melanie werd eerder dit jaar om het leven gebracht door een bewoonster van de ‘Skaeve Huse’ bij het terrein van de instelling in Heerlen. Mondriaan had de vrouw daar geplaatst ondanks een negatief advies. Familie en vrienden zijn daar boos en verbijsterd over.

Dat schrijft L1. “Als Mondriaan zijn werk goed had gedaan had dit vreselijke incident voorkomen kunnen worden”, stellen ze. Hun advocaat spreekt van ‘een tikkende tijdbom’. “Mondriaan is op meerdere momenten in gebreke gebleven en we willen in een civiele zaak alle informatie daarover boven water krijgen”, aldus advocaat Nino Pennino.