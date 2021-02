Farmabestuurder helpt kabinet met snellere vaccinproductie

Het kabinet schakelt de hulp van Hans Schikan in om sneller coronavaccins te laten maken. Schikan, bestuurder van verschillende medicijnfabrikanten, gaat praten met vaccinatiemakers over de prikproductie. Hij gaat voor het kabinet “in beeld brengen” hoe de productie kan worden versneld en zal hierover medio maart verslag uitbrengen, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

De Kamer had op initiatief van het CDA gevraagd om zo’n vaccinatiegezant. In eerste instantie gaat Schikan in gesprek met betrokken partijen in Nederland, maar hij moet ook kijken met welke problemen internationale farmaceuten kampen en of Nederland kan helpen die op te lossen. Ook het Europees Parlement wil zo’n gezant, maar dan voor de productie van vaccins voor alle EU-landen. De Jonge wil dat Schikan kijkt of zijn bevindingen ook de Brusselse vaccinatiegezant kunnen helpen. (ANP)