Farmaceut krijgt ongelijk in rechtszaak tegen ACM

De Autoriteit Consument en Markt heeft gelijk gekregen in een rechtszaak die door een farmaceut was aangespannen.

De Raad van State heeft op 13 augustus 2025 uitspraak gedaan in de zaak tussen een geneesmiddelenfabrikant en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Medewerkers ACM

De geneesmiddelenfabrikant had de ACM gevraagd om documenten te verstrekken over wetenschappelijke artikelen. Medewerkers van de ACM hadden die artikelen op persoonlijke titel geschreven. Ook heeft de geneesmiddelenfabrikant gevraagd om documenten die betrekking hadden op conferenties waar medewerkers van de ACM hebben gesproken. De ACM heeft hierop diverse documenten (gedeeltelijk) verstrekt.

Geneesmiddelenfabrikant

De rechtbank Rotterdam had in 2024 het beroep van de geneesmiddelenfabrikanten tegen de weigering om verdere documenten te verstrekken ongegrond verklaard. De geneesmiddelenfabrikant ging tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. De Raad van State heeft de ACM gelijk gegeven.

De Raad van State overweegt dat sprake was van wetenschappelijke publicaties die op persoonlijke titel zijn geschreven. Daarmee staan de publicaties los van het werk van de ACM als toezichthouder en vallen ze niet onder de Woo (Wet open overheid). Dat de publicaties gerelateerd waren aan een boetezaak tegen de geneesmiddelenfabrikant maakt dit niet anders.