Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Farmaceut krijgt ongelijk in rechtszaak tegen ACM

,

De Autoriteit Consument en Markt heeft gelijk gekregen in een rechtszaak die door een farmaceut was aangespannen.

De Raad van State heeft op 13 augustus 2025 uitspraak gedaan in de zaak tussen een geneesmiddelenfabrikant en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Medewerkers ACM

De geneesmiddelenfabrikant had de ACM gevraagd om documenten te verstrekken over wetenschappelijke artikelen. Medewerkers van de ACM hadden die artikelen op persoonlijke titel geschreven. Ook heeft de geneesmiddelenfabrikant gevraagd om documenten die betrekking hadden op conferenties waar medewerkers van de ACM hebben gesproken. De ACM heeft hierop diverse documenten (gedeeltelijk) verstrekt.

Geneesmiddelenfabrikant

De rechtbank Rotterdam had in 2024 het beroep van de geneesmiddelenfabrikanten tegen de weigering om verdere documenten te verstrekken ongegrond verklaard. De geneesmiddelenfabrikant ging tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. De Raad van State heeft de ACM gelijk gegeven.

De Raad van State overweegt dat sprake was van wetenschappelijke publicaties die op persoonlijke titel zijn geschreven. Daarmee staan de publicaties los van het werk van de ACM als toezichthouder en vallen ze niet onder de Woo (Wet open overheid). Dat de publicaties gerelateerd waren aan een boetezaak tegen de geneesmiddelenfabrikant maakt dit niet anders.

Reageer op dit artikel
Meer over:ACMFarmaceutische zorgJuridisch

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:42 Farmaceut krijgt ongelijk in rechtszaak tegen ACM
28 apr 2025 Poll | De deur naar een fusiegolf staat terecht wagenwijd open
18 apr 2025 ACM beperkt concurrentietoezicht zorg door stop op financiering
25 feb 2025 ACM ziet geen verboden afspraken over zzp’ers in de zorg
20 feb 2025 ACM: Mediq mag Mathot overnemen

Interessant voor u

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties