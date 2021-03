‘Farmaceut Merck gaat helpen met maken Leids vaccin’

Het vaccin van J&J, dat in Leiden bij dochterbedrijf Janssen werd ontwikkeld, werd vorige week in de verenigde Staten goedgekeurd. De Amerikaanse regering kreeg al snel door dat de productie van het J&J-vaccin vertraging op had gelopen. In een poging om het productietempo te verhogen werd een deal gesloten met Merck. Dat bedrijf, dat in Nederland MSD heet, werkte lang aan een eigen coronavaccin, maar behaalde daarmee geen resultaat.

Capaciteit verdubbeld

Merck gaat nu twee Amerikaanse fabrieken ter beschikking stellen voor de productie van het vaccin van J&J. Eén daarvan gaat het daadwerkelijke vaccin produceren, waarmee de capaciteit van J&J mogelijk wordt verdubbeld, een andere fabriek wordt gebruikt voor het afvullen en inpakken van de vaccins.

Meerdere samenwerkingen

De afgelopen weken zijn al meer samenwerkingen gesloten op het gebied van vaccinproductie. Zo gaan Bayer en GlaxoSmithKline het Duitse CureVac helpen met de productie en doet Sanofi dat met Pfizer/BioNTech. Dat vaccin zal ook door het Zwitserse Novartis worden geproduceerd.

Het J&J-vaccin wordt naar verwachting volgende week goedgekeurd voor gebruik in de EU. (ANP)