Farmaceut Novo Nordisk verlaagt omzetverwachting om concurrentie

De Deense farmaceut denkt dat zijn middelen tegen diabetes en obesitas minder goed verkopen dan voorzien. Novo Nordisk kampt met groeiende concurrentie van zijn populaire diabetesmedicijn Ozempic en afslankmedicijn Wegovy.

De farmaceut verwacht dat de omzet met 8 tot 11 procent groeit, meldt het bedrijf bij zijn kwartaalresultaten. Ook denkt Novo Nordisk dit jaar minder winst te maken. De operationele winst groeit volgens de nieuwe verwachtingen met 4 tot 7 procent. Eerder rekende de farmaceut nog op een omzetstijging van 14 procent en een toename van de winst tot 10 procent.

Eli Lilly

Novo Nordisk heeft de laatste tijd vooral concurrentie gekregen van het Amerikaanse Eli Lilly. Die farmaceut doet goede zaken met zijn afslankmiddel Zepbound en diabetesmedicijn Mounjaro. Deze week werd bekend dat Eli Lilly een geneesmiddelenfabriek opent in Katwijk.

De omzet van de farmaceut steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 12 procent vergeleken met een jaar eerder naar bijna 230 miljard Deense kroon, zo’n 30,8 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 75,5 miljard kroon, 4 procent meer.

9000 banen

Enkele maanden geleden maakte Novo Nordisk bekend dat het 9000 banen wil schrappen. Met de reorganisatie hoopt de farmaceut jaarlijks 8 miljard Deense kronen te besparen.

Novo Nordisk heeft zijn hoop nu gevestigd op een pilvariant van Wegovy. Het bedrijf is ook verwikkeld in een overnamestrijd met concurrent Pfizer om de start-up Metsera. Dit bedrijf ontwikkelt experimentele medicijnen voor gewichtsverlies en obesitasbehandelingen. Eerder deze week verhoogde Novo Nordisk zijn bod aanzienlijk, waarmee het de bieding van Pfizer overtrof. (ANP)