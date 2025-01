Farmaceuten leveren te weinig informatie aan: kankermedicijnen niet in basispakket

Dat laat Zorginstituut Nederland weten. Het ZiN kan de minister van VWS daarom niet adviseren.

Leukemie en maag- darmkanker

Het gaat om de medicijnen brexu-cel (Tecartus®) tegen een vorm van leukemie en ripretinib (Qinlock®) tegen een zeldzame vorm van maag- en darmkanker. De fabrikanten hebben noodzakelijke informatie niet aangeleverd, terwijl het Zorginstituut daar nadrukkelijk om gevraagd heeft. Deze informatie is onmisbaar om te bepalen of deze hele dure medicijnen de vraagprijs waard zijn.

Meerwaarde onduidelijk

De informatie die fabrikanten tot nu toe hebben aangeleverd, is onvoldoende om te bepalen of brexu-cel en ripretinib de vraagprijs waard zijn. Het Zorginstituut heeft al vastgesteld dat beide medicijnen effectief zijn en levensverlengend kunnen zijn. Maar het is niet duidelijk hoeveel langer patiënten dan leven dankzij deze nieuwe medicijnen, vergeleken met de standaardbehandeling in Nederland.

‘Hele dure geneesmiddelen’

De fabrikanten vragen wel hoge prijzen, namelijk 360.000 euro per patiënt voor het één keer toedienen van brexu-cel. En 165.000 tot 377.000 euro per patiënt per jaar voor een behandeling met ripretinib. Naar schatting komen per jaar ongeveer 23 mensen in aanmerking voor behandeling met brexu-cel en ongeveer 25 mensen voor behandeling met ripretinib. Het Zorginstituut verzoekt de fabrikanten met klem om de informatie alsnog aan te leveren.

Oproep aan fabrikanten

Mark Janssen, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut: “Het is natuurlijk verdrietig om te weten dat er een beter medicijn bestaat voor je ziekte, maar dat het niet beschikbaar is omdat fabrikanten de gevraagde informatie niet willen aanleveren. Als overheid trekken we hier de grens. De informatie die wij aan fabrikanten vragen, is noodzakelijk om zeker te weten dat we het zorgbudget maatschappelijk verantwoord uitgeven. Zo houden alle premiebetalers in Nederland toegang tot passende zorg als ze die nodig hebben. We roepen de fabrikanten met klem op om de juiste informatie alsnog aan te leveren.”

Kosteneffectief

In Nederland worden medicijnen alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als bewezen is dat ze werken en kosteneffectief zijn. Dat betekent een goede verhouding tussen de kosten en de gezondheidswinst voor patiënten. Fabrikanten krijgen veel geld voor goede medicijnen, maar deze moeten het dan wel gegarandeerd waard zijn. Janssen: “We kunnen elke euro van het Nederlandse zorgbudget maar één keer uitgeven. En dat geld besteden we graag aan de best passende zorg: goede medicijnen, innovaties, preventie, andere goede zorg en zorgpersoneel.”