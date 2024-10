FBZ hoort dat ggz-cao soms niet wordt nageleefd

Ook merkt de vakbond dat de huidige cao soms niet wordt nageleefd. “Uit de vele reacties blijkt dat de naleving van de cao een punt is”, zegt onderhandelaar Robert Barendse. “Veel aangeleverde punten zijn al in de cao geregeld, zoals de afspraken over scholing. Als een medewerker een opleiding moet doen die verplicht is, moet dat in de baas zijn tijd, maar we horen vaak dat medewerkers dat in eigen tijd moeten doen.”

“Werkgevers en teamleiders komen dat soort cao-afspraken niet altijd na. Dat kan natuurlijk niet. Dit gaan we in een later stadium oppakken. Verder is de vergoeding van de contributies van beroepsverenigingen een onderwerp dat regelmatig terugkomt. Ook hier is de cao duidelijk: het volledige bedrag wordt vergoed van de aangesloten verenigingen.”

Doorn in het oog

Barendse: “Tijdens bijeenkomsten met onze klankbordgroep bleek voor velen ook de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten een doorn in het oog. Die leggen een aanzienlijke druk op de vrije tijd en het privéleven. De achterban vindt het onterecht dat werkgevers hun vergoedingen afbouwen, zo ontvangen ze totaal geen vergoeding meer boven IP 88, terwijl collega’s en ingehuurde krachten wel een vergoeding voor betreffende diensten ontvangen.”

FBZ stelt daarom voor om bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten te laten uitbetalen vanaf het moment dat werknemers worden opgeroepen te werken.

De volledige inzetbrief vind je hier.