Federatie van Trombosediensten wisselt van voorzitter

Ziekenhuisapotheker Nienke van Rein is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Zij neemt het stokje over van internist-hematoloog Marieke Kruip.

Het FNT-bestuur heet Nienke van Rijn, ziekenhuisapotheker en epidemioloog in het LUMC, “van harte welkom als nieuwe voorzitter. Samen met onze directeur Henriëtte Dekkers-Sinke kijken we uit naar een sterke en vruchtbare samenwerking. We hebben er alle vertrouwen in dat Nienke, samen met de andere bestuursleden en leden, de FNT verder zal brengen om onze missie ‘het bieden van toekomstbestendige antistollingszorg, met VKA-zorg in de basis’ te versterken.”

Federatie van Trombosediensten

Daarnaast dankt het FNT-bestuur Marieke Kruip, internist-hematoloog en directeur kwaliteit en patiëntenzorg in het Erasmus MC, “voor haar inspirerende leiderschap en waardevolle bijdragen in de afgelopen jaren. Onder haar leiding heeft de FNT grote stappen gezet in de richting van onze gezamenlijke doelen.”