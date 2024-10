Femke Adema nieuwe bestuurder van Stichting Eykenburg

Adema heeft 21 jaar ervaring in de zorg. Ze heeft verschillende directiefuncties binnen de zorg bekleed. Zo was zij eerder commercieel directeur bij Reinier Haga. Ook is zij momenteel toezichthouder bij een huisartsenorganisatie in Breda.

Goede match

“Stichting Eykenburg zocht een nieuwe bestuurder met een toekomstgerichte visie op ouderenzorg, lef en een tikkeltje eigenwijs. Die hebben we met Femke gevonden.” aldus Maarten de Booij, voorzitter van de raad van toezicht. “We hebben er alle vertrouwen in dat zij een goede match is met Stichting Eykenburg.”