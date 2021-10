Finland staakt gebruik Moderna-vaccin bij jongere mannen

Interessant voor u

De helft minder vrouwen heeft vorig jaar meegedaan aan het bevolkingsonderzoek om borstkanker zo vroeger mogelijk op te sporen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid meldt dat in totaal 533.256 vrouwen deelnamen aan de preventieve screening. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 1 miljoen. Hierdoor zijn duizenden vrouwen die mogelijk borstkanker hebben, of een voorstadium van de ziekte, minder doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis.

Blog

Opinie

Er zijn oplossingen voor de capaciteitsproblemen in ziekenhuizen, ook in de geboortezorg

Nu de capaciteitsproblematiek in ziekenhuizen in Utrecht geëscaleerd is naar code donkerrood, is het moeilijk om in Utrecht nog met een zwangere in een ziekenhuis terecht te kunnen. We zien ook dat zwangere vrouwen in andere regio’s te maken krijgen met eenzelfde schrijnende situatie. Het gaat als een waterbedeffect door Nederland. Er zijn zeker op korte termijn verbeteringen die snel lucht geven, zodat ondertussen de zorgsector en politiek samen kunnen werken aan middellange termijnoplossingen.