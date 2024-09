FMS: ‘Minister moet regie pakken op databeschikbaarheid’

De Federatie Medische Specialisten (FMS) vindt het goed om te zien dat het kabinet in het regeerprogramma de personeelskrapte in de zorg als een topprioriteit heeft benoemd. Volgens federatievoorzitter Piet-Hein Buiting is dit een cruciale stap.

Maar daarnaast zijn er ook zorgen vanuit de federatie. “Als het zorgaanbod niet meegroeit met de toenemende zorgvraag dan komt de toegankelijkheid voor patiënten en de kwaliteit van zorg onder steeds grotere druk te staan”, aldus Buiting.

Personeelstekort

Medisch specialisten zien nu al dat het tekort aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners de grootste bedreiging vormt voor goede zorg. In het regeerprogramma staat dat de verwachting is dat met een flink lager eigen risico meer mensen zich bij klachten laten doorsturen naar een medisch specialist.

“Tegelijkertijd benadrukt het kabinet dat we het moeten doen met de mensen die nu al in de zorg werken. En kan het zorgaanbod onvoldoende meegroeien met de grotere zorgvraag waardoor de wachtlijsten langer worden. Het zal de komende jaren dus drukker worden, meer patiënten zonder extra zorgverleners,” zegt Buiting.

“Het is belangrijk dat er vernieuwende oplossingen komen voor het tekort, maar het is ook belangrijk om goed te zorgen voor de mensen die nu in de zorg werken. Onze oproep is dan ook ‘let op je mensen’.”

Databeschikbaarheid

Als oplossing voor de personeelstekorten stelt het kabinet voor om de administratieve lasten te verlichten en kunstmatige intelligentie te gebruiken. “Dat zijn goede ontwikkelingen, maar ze gaan alleen werken als de basis op orde is. En dat is nu niet zo, een goede data-infrastructuur ontbreekt nog altijd. Dat geeft risico’s voor de behandeling van de patiënt én het zijn uren die we veel beter kunnen besteden aan de patiënten.”

Het is volgens Buiting veelbelovend dat er in het regeerprogramma staat dat het kabinet de databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de zorg versneld gaat verbeteren. “De minister moet nu echt de regie pakken op dit punt.”