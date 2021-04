FMS: ‘Ontbinden msb’s leidt tot ontwrichting van de medische zorg’

“Als medisch specialisten worden gedwongen in loondienst te werken, heeft dit ontwrichtende effecten voor de zorg’, zegt vice-voorzitter Robert Sie van de Federatie Medisch Specialisten op Zorgvisie : ‘De wachtlijsten zullen oplopen en er ontstaat een tekort aan artsen. Als het plan om msb’s op te heffen doorgaat, gaan we chaos krijgen.”

“Voor welk probleem is dit een oplossing?”, vraagt Sie zich af: ‘We hebben de beste gezondheidszorg ter wereld en de kosten zijn gemiddeld. Om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is het nodig dat de politiek ons vertrouwen geeft.”

De Federatie reageert op een rapport van advocatenkantoor AKD, die op verzoek van de Tweede Kamer advies uitbracht over de toekomst van de msb’s. De juristen concluderen dat het makkelijk is specialisten te dwingen in loondienst te gaan. Voordelen: meer gelijkgerichtheid en minder zorguitgaven. Ook zou het niet nodig zijn msb’s te compenseren voor betaalde goodwill van ongeveer 2 miljard euro.

Enorme onrust

“Dit nieuws heeft enorme onrust veroorzaakt in mijn achterban”, vertelt Sie. “Terwijl we met zijn allen keihard werken in deze coronacrisis. Straks zijn we maanden bezig om de inhaalzorg weer zo snel mogelijk op te pikken – en dan dit! Dit kunnen we echt niet gebruiken. We zijn nu met andere dingen bezig.”

Als specialisten in loondienst moeten, betekent dat volgens de FMS-bestuurder dat de wachtlijsten “zeker” oplopen. Ook ontstaat er een tekort aan artsen. “Alleen al omdat het aantal uren in een cao is beperkt”, zegt Sie. Bovendien betwist hij de financiële voordelen van ontmanteling van de msb’s. Kortom: “Staat deze dwang in verhouding met wat er wordt beoogd?”

Het hele interview met Sie is te lezen op Zorgvisie, onder meer over gelijkgerichtheid en transparantie.