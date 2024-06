FNV en werkgevers akkoord over nieuw sociaal plan jeugdzorg

Werkgevers en vakbond FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan voor de jeugdzorg. Het plan richt zich voor het eerst op de hele sector en is vooral gericht op het behouden van medewerkers.

De komende tijd zal het sociale plan nog worden voorgelegd aan de leden van de FNV en van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Leegloop voorkomen

De partijen willen met het plan stabiliteit en rust creëren binnen de sector. FNV benadrukt dat het sociale plan een reactie is op de bezuinigingen en hervormingen die er de komende jaren vanuit de overheid aankomen. “Juist nu er ontzettend veel op de sector afkomt, is het goed dat we in dit sociaal plan baanzekerheid kunnen garanderen”, zegt FNV-bestuurder Jeugdzorg Maaike van der Aar.

Met een bezuinigingsopgave van 17 procent (zo’n 1,1 miljard euro), een enorm krappe arbeidsmarkt en hervormingen op komst, verwacht de vakbond de komende tijd veel onrust binnen de jeugdzorg. Om te voorkomen dat deze onrust leidt tot nog meer leegloop uit een sector die juist schreeuwt om meer handen, is onder andere afgesproken dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Als er medewerkers weg moeten bij de ene organisatie, wordt er passend nieuw werk bij een andere organisatie gezocht.

Passend werk

Ook zijn er afspraken gemaakt dat de werkgever al met medewerkers in gesprek gaat over passend werk als deze ziet dat er in de toekomst een organisatiewijziging aankomt. Daarnaast gaat iedere jeugdzorgorganisatie ervoor zorgen om het werk in de sector zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat is volgens FNV van groot belang, omdat volgens de Arbeidsmonitor Zorg & Welzijn het aantal vacatures in de sector dreigt op te lopen van 900 nu, naar 3300 in 2033.

Blijfpremie

Met het oog op de voorgenomen sluiting van gesloten instellingen en het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen, bieden werkgevers hun medewerkers ook een zogeheten blijfpremie aan. Daarmee kunnen ze zorgcontinuïteit blijven bieden zolang de ombouw of sluiting van deze groepen nog niet is afgerond. Kinderen in kwetsbare situaties moeten daarmee de vertrouwde zorg blijven krijgen die ze gewend zijn. (ANP)