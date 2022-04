FNV-leden akkoord met cao vvt-zorg

Een grote meerderheid van de FNV-leden werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (vvt) is akkoord met de nieuwe cao. Maar liefst 87 procent van deze leden heeft ermee ingestemd, meldt de bond. Met ruim 470.000 werknemers in totaal is de cao vvt de grootste van Nederland, aldus de FNV.

Behalve een loonsverhoging die kan oplopen tot 6,5 procent zijn een betere reiskostenvergoeding en een hogere bereikbaarheidsvergoeding overeengekomen. Ook zijn afspraken gemaakt die de werkdruk moeten verlagen. Verder moeten de afspraken meer zeggenschap voor werknemers over werktijden en roosters opleveren.

Cao vvt

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De lonen in de zorg liggen gemiddeld 9 procent lager dan in de marktsector. Met deze cao maken we een eerste stap in het gelijk trekken van de lonen, maar we zijn er nog lang niet. Nieuw in deze cao is dat er met ‘regie-arbeidsovereenkomsten’ geëxperimenteerd gaat worden. Dat geeft werknemers die niet met een vast rooster willen werken, meer zeggenschap over en grip op hun werk-privébalans. Het gebrek aan grip leidt er nu toe dat steeds meer mensen kiezen voor zzp-schap, met als gevolg dat ze niet meer de bescherming van de cao genieten, niet verzekerd zijn en geen pensioen opbouwen.”

Terugwerkende kracht

De cao vvt gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari en loopt tot en met eind volgend jaar. (ANP/FNV)