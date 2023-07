FNV- en FBZ-leden akkoord met nieuwe cao gehandicaptenzorg

De cao voor de ruim 200.000 werknemers in de gehandicaptenzorg is een feit. Een grote meerderheid van de stemmende FNV- en FBZ-leden is akkoord gegaan met de loonsverhoging. In 16 maanden stijgt het salaris met 10 procent.

In mei kregen ghz-medewerkers er vanwege de lopende cao al 3,2 procent bij. In de nieuwe cao wordt het salaris stapsgewijs verhoogd. De werknemers krijgen er in september eerst 3 procent bij en in december nog eens 3 procent. Volgend jaar komt daar in juni 2 procent bovenop en opnieuw 2 procent in december.

Petitie

Ook wordt vanaf januari de onregelmatigheidstoeslag berekend over het gehele loon van de werknemers. Eerder zat hier een maximum aan. “Wij zijn hier blij mee. Dit betekent voor de mensen in de gehandicaptenzorg eindelijk een beetje verzachting voor de hoge inflatie”, reageert Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

De totstandkoming van de nieuwe cao ging niet zonder slag of stoot. Na het vastlopen van de onderhandelingen kwamen zorgmedewerkers eind mei in actie tijdens een landelijke manifestatie in Utrecht. Een petitie voor betere lonen, minder werkdruk en meer waardering werd ondertekend door 27.000 mensen. Eind juni lag er een resultaat, dat nu door 98 procent van de FNV-leden is geaccepteerd. Ook een ruime meerderheid van de FBZ-leden is akkoord gegaan. “Dat betekent dat de cao rond is en partijen aan de slag kunnen om de gemaakte afspraken om te zetten in een definitieve cao-tekst”, aldus de vakbond.