FNV: Onverantwoord dat bezuiniging gehandicaptenzorg wordt doorgezet

Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Op zo’n cruciaal moment, vlak voordat er een nieuw kabinet komt, een dergelijk beslissing erdoordrukken, we hebben er geen woorden voor. Een goedkoop staaltje van politieke druk van demissionair minister Van Weyenberg (Financiën).”

De vakbond roept de Tweede Kamer op vast te houden aan haar eerdere besluit en deze bezuiniging er niet alsnog doorheen te laten drukken.

Controversieel verklaard

Nog maar zes weken geleden heeft de zittende Tweede Kamer de bezuiniging controversieel verklaard. Youssef: ‘Dat is toch een duidelijk signaal dat bezuinigen op de gehandicaptenzorg niet de juiste weg is.’

Volgens de vakbond gaat minister Van Weyenberg van Financien met zijn oproep om de bezuinigingen door te zetten, voorbij aan de impact hiervan op een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Youssef: “Als de bezuiniging doorgaat worden de groepen groter en is er nog minder begeleiding. We zien nu al dat de hoge werkdruk nog verder toeneemt en zaken als dagbesteding weg zijn. We moeten juist werken aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, dat betekent investeren in plaats van bezuinigen.”