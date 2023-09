FNV: voorwaarden long covid regeling beschamend

De FNV is blij dat het kabinet met een regeling is gekomen voor zorgmedewerkers die long covid hebben opgelopen tijdens hun werk. Ze kunnen onder strenge voorwaarden een vergoeding van 15.000 euro krijgen. De FNV is blij met de zwaarbevochten regeling, maar tegelijkertijd teleurgesteld over de ‘beschamende voorwaarden’.

Afgelopen vrijdag werd de regeling definitief. De ‘Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachtenis op enkele punten aangepast nadat honderden FNV-leden en andere zorgmedewerkers reageerden op een FNV-oproep om de zogenaamde ‘internetconsultatie’ in te vullen. Belangrijkste verruimingen zijn dat nu ook mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geraakt en mensen die zich eerst weer beter hadden gemeld en binnen 4 weken weer uitvielen, aanspraak kunnen maken op de vergoeding.

Buiten de boot

Toch is de FNV heel erg teleurgesteld over de zwaarbevochten regeling. “Na alle verbetervoorstellen en hartenkreten uit de zorg had er een veel betere regeling kunnen en ook moeten liggen. Er gaan heel veel mensen met ernstige gezondheidsschade onterecht buiten de boot vallen en dat is even triest als schandelijk. De Tweede Kamer moet echt regie pakken en kijken hoe ze het demissionaire kabinet nog kunnen bijsturen”, reageert vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. Voornaamste kritiekpunten van de vakbond waren dat te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling en dat het uitgekeerde bedrag te laag is.

Bovendien vindt FNV de aanmeldprocedure te streng en vreest de vakbond dat mensen onterecht buiten de boot gaan vallen. Zo moet de besmetting tussen 1 maart en 30 juni 2020 zijn opgelopen. De WIA-keuring moet zijn afgrond voor 1 juli van dit jaar. “Terwijl er nog altijd lange wachtlijsten zijn bij de keuringsartsen van het UWV”, aldus de FNV. “Ook moet zulke uitgebreide medische informatie aangeleverd worden dat de privacy van patiënten in het geding lijkt, dat lijkt vooralsnog niet gecheckt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.” Met één maand is ook de aanmeldperiode veel te kort volgens de vakbond. Jong vreest dat veel zorgmedewerkers met long covid daarom nauwelijks de energie hebben om de procedure te doorlopen.