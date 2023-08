FNV wil 14,3 procent hoger loon in kraamzorg

De FNV wil dat de lonen in de kraamzorg met 14,3 procent stijgen. De vakbond vindt dat het financieel aantrekkelijk moet worden om in de kraamzorg te werken.

De eis van komt overeen met de centrale looneis van de vakbond, die is gebaseerd op het inflatiecijfer van oktober 2022. Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Dat klinkt fors, ook omdat de inflatie lager uit valt, maar de kraamverzorgenden hebben een flinke loonachterstand. In 2022 was er slechts een loonsverhoging van 3 procent en in 2021 kregen ze er niets bij.”

Kraamzorg onder druk

De salarissen in de kraamzorg zijn al jaren de laagste in de sector Zorg & Welzijn. De FNV wil dat daar nu definitief een einde aan komt. Escarabajal: “De sector staat onder hoogspanning. Er wordt al gesproken over afschalen van de kraamzorg vanwege de grote personeelstekorten. Dit soort doemscenario’s waarbij jonge gezinnen veel te weinig uren kraamzorg krijgen, moeten we als maatschappij niet willen.”

Loonachterstand kraamzorg

De loonachterstand in de kraamzorg is het gevolg van onder meer het uitblijven van cao onderhandelingen in 2021. In oktober worden de resultaten van een onderzoek naar de loonontwikkeling in de kraamzorg verwacht. Dit onderzoek, uitgevoerd door SIS Finance, komt voort uit een afspraak tussen Zorgverzekeraars Nederland en werkgevers. Het gaat onder meer om een vergelijk met de loonontwikkeling met concurrerende, vergelijkbare beroepen. Escarabajal: “Als blijkt dat de lonen nog verder achterlopen dan al gedacht dan komt dat tijdens het cao-overleg zeker ter sprake.”

Wachtdiensten

Naast het opkrikken van het loon moet er volgens de vakbond ook snel iets gedaan worden aan de spelregels rondom wachtdiensten. Escarabajal: “Onvoorspelbaarheid hoort bij het werk, je weet nooit wanneer een kindje geboren wordt. Maar met de huidige afspraken moeten kraamverzorgenden fulltime beschikbaar zijn tegen slechts een paar euro per uur.” De FNV wil dat wachtdiensten beter beloond worden, maar ook vooral beter georganiseerd.

De onderhandelingen in de kraamzorg starten eind september.