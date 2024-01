FNV wil dat Helder meer geld vrijmaakt voor covidregeling zorgmedewerkers

Ook het CNV is ontevreden. Dinsdagavond werd bekend dat maar vierhonderd mensen geld krijgen uit de compensatieregeling van minister Conny Helder (Langdurige Zorg). Dat is de helft van de ruim achthonderd mensen die een aanvraag hadden gedaan. Volgens de FNV was er geld voor ongeveer 2200 mensen.

Klap in het gezicht

De vakbonden FNV en CNV, die voor de regeling hun best hebben gedaan, vonden die van meet af aan te streng en voor te weinig beroepen toegankelijk. Jong zegt dat dat nu dan ook is gebleken. “Hiermee is precies gebeurd waarvoor we gewaarschuwd hadden bij deze te strenge, onredelijke en oneerlijke regeling. Zorghelden die in de frontlinie hebben gestaan hebben in plaats van een beetje compensatie een klap in hun gezicht gekregen”, aldus Jong.

Langdurige covid is sinds januari 2022 erkend als officiële beroepsziekte. Daarom wil de FNV dat het compensatiebedrag wordt geïndexeerd naar 24.010 euro, de standaard vergoeding bij beroepsziekten. Nu bedraagt de eenmalige vergoeding 15.000 euro.

Complexe procedure

“Minister Helder moet zich diep schamen”, vindt het CNV intussen. De bond spreekt ook al van een “slag in het gezicht van de zorg”. “De groep die een beroep op de regeling kan doen is veel te beperkt, maar nu blijkt dus ook de procedure voor deze kleine groep veel te complex.” Volgens de bond hebben de getroffen medewerkers nog steeds het gevoel dat men ze laat barsten. “We willen dat de minister de regeling grondig herziet en recht doet aan alle zorgmedewerkers die zich in de pandemie hebben ingezet.” Criteria voor bewijs moeten worden herzien, aldus de bond verder. (ANP)