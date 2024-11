FNV ziet weinig progressie in onderhandelingen ggz-cao

Na drie onderhandelingsrondes over een nieuwe cao voor de ggz zijn er nog geen serieuze stappen gezet, volgens FNV. CNV is positiever. “Daar waar het vorige gesprek enigszins teleurstellend was verlopen, is het overleg vanochtend constructief geweest”, aldus CNV.

Volgens FNV tonen werkgevers weinig ambitie bij regelingen rond levensfases, zoals eerder stoppen met werken of geboorteverlof. “Voorstellen voor de RVU, het stoppen met werken bij 45 dienstjaren, het ontwikkelen van structureel fatsoenlijk generatiebeleid voor alle ggz-medewerkers ruim voor AOW en afspraken over geboorteverlof worden afgewezen of zijn vol restricties. Het balansbudget van minimaal 500 euro en de regeling voor opleiding verdwijnen en worden vervangen door een individueel keuzebudget, samengesteld uit bestaande arbeidsvoorwaarden uit de huidige cao – een “sigaar uit eigen doos.”

Loonsverhoging

De vakbond vindt dat werkgevers zich vooral richten op kostenbesparing. FNV eist een loonsverhoging van 7 procent. FNV wil verder dat de eigen bijdrage voor de reiskosten worden geschrapt en de reiskosten verhoogd naar 0,23 euro per kilometer voor woon-werk verkeer. “Hierop is geen reactie gegeven, anders dan dat dit geld kost waardoor de salarissen niet kunnen worden verbeterd.”

CNV spreekt juist van constructieve gesprekken. “Deze reactie geeft in ieder geval genoeg ruimte om met elkaar op 19 november het inhoudelijke gesprek te voeren over de belangrijke thema’s binnen de sector. Denk hierbij aan de onderwerpen beloning (en alles wat daaronder valt zoals loon, stagevergoeding, ORT etc.), levensfasegericht beleid (zorgverlof, RVU, generatieregelingen etc.) en veiligheid. In totaal hebben we zeven belangrijke thema’s met elkaar vastgesteld waar we verder over door willen praten.”

Alle punten die in de inzetbrieven van de vakbonden staan, liggen in ieder geval nog op tafel en worden in de bespreking van de thema ’s meegenomen, merkt CNV op. De data van de komende overleggen staan vooralsnog op 19 november, 9 januari, 22 januari en 26 februari vastgesteld. “De verwachting op dit moment is dat we die tijd ook minimaal nodig zullen hebben om dit traject te doorlopen.”