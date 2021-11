FNV: zorgpersoneel vaker verplicht tot doorwerken met klachten

Vakbond FNV Zorg en Welzijn zegt steeds vaker signalen binnen te krijgen over zorgmedewerkers die moeten doorwerken met klachten die kunnen duiden op covid-19. Soms worden mensen zelfs nadat ze positief zijn getest op hun werk verwacht. “Dit is een uiterst onwenselijke en gevaarlijke situatie die zo snel mogelijk moet stoppen”, stelt de bond.

Signalen hierover komen onder meer van ziekenhuispersoneel, medewerkers van verpleeghuizen en de thuiszorg. FNV-bestuurder Bert de Haas noemt het “een tikkende tijdbom”. Precieze cijfers heeft FNV niet, maar de bond heeft wel de indruk dat de druk om toch maar door te werken toeneemt. “Onverkoopbaar” vindt De Haas dat, zeker voor zorgmedewerkers die werken met kwetsbare groepen.

Zorgdruk geen reden om gezondheidsrisico’s te nemen

Voor zorgpersoneel mogen soms uitzonderingen worden gemaakt op de regel dat mensen thuis moeten blijven als een gezinslid is besmet met het coronavirus. Dat staat in een richtlijn van het RIVM. De Haas wijst erop dat problemen met de bezetting aan de orde van de dag zijn in de zorg. “Daarmee is de uitzonderingssituatie een generale vrijstelling geworden”, zegt hij.

“Wij weten heel erg goed dat de bezetting in de zorg enorm onder druk staat, maar dat mag nooit een reden zijn om dit soort risico’s te nemen met de gezondheid van kwetsbare mensen en zorgpersoneel.” (ANP)