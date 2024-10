Franciscus lanceert gezond snackkraam

Franciscus heeft sinds acht jaar een eigen Kinderraad. Ieder jaar geven veertien kinderen uit de regio advies over belangrijke thema’s binnen het ziekenhuis. Dit jaar richtte de Kinderraad zich op de vraag: Hoe kunnen we kinderen stimuleren om goed, lekker en gezond te eten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis? Voor het advies heeft de Kinderraad zich uitgebreid geïnformeerd. De kinderen brachten een bezoek aan de keuken van Franciscus, gingen op excursie naar de Kinderafdeling en gingen in gesprek met een diëtiste. Uit hun bezoeken werd volgens het ziekenhuis duidelijk dat een vrolijk, gezond snackkraam een grote rol kan spelen in het aantrekkelijker maken van eten voor jonge patiënten.

Gezond snacken

De Kinderraad adviseerde om het kraam kleurrijk te bestickeren, gerechtjes en snacks op een speelse manier te presenteren en aandacht te besteden aan duurzaamheid. Met dit advies is Raymond Vos, afdelingsmanager Centrale Keuken bij Franciscus, aan de slag gegaan. Het gezonde snackkraam, geheel in lijn met de aanbevelingen, is vanaf vandaag in gebruik genomen op de Kinderafdeling. Raymond Vos: “Door de kleurrijke presentatie van de gezonde gerechtjes en snacks wordt het eten leuker gemaakt voor de kinderen. Het vrolijkt ze op als ze verdrietig zijn of slecht nieuws hebben gekregen.”