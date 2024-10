Frank Buskes uit raad van toezicht Zorgthuisnl

Frank Buskes is vorige maand om gezondheidsredenen teruggetreden uit de raad van toezicht van branchevereniging Zorgthuisnl.

Buskes was sinds 2017 lid van de raad van toezicht en gespecialiseerd in HR-onderwerpen. Zo was hij jarenlang HR-manager voor KLM/AirFrance.

Zorgthuisnl gaat de komende maand op zoek naar een nieuwe commissaris, die in principe op 12 december wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. De nieuwe raad bestaat dan weer uit drie leden.

De vacaturetekst vraagt van de kandidaat-commissaris van Zorgthuisnl “kennis van de vvt-sector” en “toezichthoudende ervaring”. Het nieuwe lid moet goed kunnen samenwerken en een visie hebben op de toekomst van brancheverenigingen.