De Franse gezondheidsautoriteiten hebben bepaald dat ook tandartsen en dierenartsen kunnen worden ingeschakeld bij de vaccinaties tegen het coronavirus. De Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS) breidt het aantal beroepsgroepen dat mag inenten in de vaccinatiecampagne verder uit.

Tempo

Daarmee zou het tempo van de campagne kunnen worden opgevoerd. De HAS schat dat met tandartsen, dierenartsen en apothekers er nu 250.000 extra mensen beschikbaar komen om in te enten. Formeel moet de regering nog met het advies van de HAS instemmen. (ANP)