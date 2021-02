Helpdesk waarschuwt voor nep-telefoontjes coronavaccinatie

De meeste meldingen komen van mensen die zijn gebeld door oplichters die hen vertellen dat ze voor zogeheten ‘versnelde vaccinatie’ in aanmerking komen, laat de Fraudehelpdesk weten. De oplichters doen zich voor onder de naam ‘Team Thuiszorg’ of de GGD, en sturen slachtoffers een neppe datum door waarop de vaccinatie plaats zou vinden. Voordat de inenting gezet kan worden, moet er eerst een bedrag overgemaakt worden via WhatsApp of Tikkie.

Melding maken

Naast de Fraudehelpdesk waarschuwt de GGD zelf ook voor deze oplichterij. Een belangrijke noot: de GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. De Fraudehelpdesk roept dan ook op om absoluut niets over te maken, en dit soort berichten altijd te melden.