Fred Pijls wordt nieuwe bestuurder GGz Breburg

De afgelopen elf jaar werkte Pijls als bestuurder bij GGZ Oost Brabant. Pijls moet een belangrijke rol gaan spelen bij de doorontwikkeling van GGz Breburg

Fred Pijls

Samen met (zorg)professionals, leiders, leden van de adviesraden en samenwerkingspartners heeft hij vorm en inhoud gegeven aan een succesvolle transformatie van GGZ Oost Brabant. Daarbij zijn de zorginhoudelijke ontwikkeling, netwerk samenwerking en het financiële fundament meegenomen.

“De eerste indruk die ik heb is dat er vooral behoefte is aan stevig verankeren, zowel voor de zorginhoudelijk ingezette koers als voor de bedrijfsvoering,” aldus Pijls. “Mijn ervaring is dat er altijd een kern in de organisatie is, die de energie geeft om dat te bereiken. De weg waarlangs is klare taal spreken, het elke dag beter doen, elkaar stimuleren en aanspreken, de verbinding blijven houden en successen vieren. Dit is ook mijn stijl van leiding geven en ik zie ernaar uit om daar ook in GGz Breburg mee aan de slag te gaan.”