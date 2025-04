Omstreden verslavingsdeskundige Keith Bakker (64) overleden

Bakker had in het verleden verslavingsproblemen en startte in 2004 als ervaringsdeskundige een afkickkliniek, waar hij jarenlang verslaafden hielp. Bakker was als verslavingsdeskundige ook betrokken bij meerdere tv-programma’s, zoals Van etter tot engel en Family Matters.

Seksueel misbruik

In 2010 kwam Bakker in opspraak nadat meerdere jonge vrouwen aangifte tegen hem hadden gedaan wegens seksueel misbruik. Enkele van de aangeefsters waren minderjarig. Na een veroordeling tot een celstraf en een beroepsverbod, maakte hij zich opnieuw schuldig aan een zedendelict. In 2021 kreeg Bakker een celstraf van 4,5 jaar voor verkrachting van een destijds minderjarig meisje. In hoger beroep werd dit anderhalf jaar, waardoor hij in juli 2022 vrijkwam.

Eerder dit jaar kwam Bakker opnieuw in het nieuws omdat hij in een onlinedocumentaire aankondigde weer mensen met een verslaving te willen helpen. (ANP)