Nieuwe voorzitter voor het CCAF

Floor van Dijk volgt per 1 mei Tom van Mierlo op die na twee termijnen afscheid neemt.

Het CCAF heeft als doel de kwaliteit van zorg te stimuleren voor mensen met complexe mentale problemen, door middel van audits op modelgetrouw werken, voor en door het veld. Floor van Dijk is psychiater, bestuurslid bij Arkin, heeft een bestuursfunctie bij TOPGGz en vervult de portefeuille kwaliteit bij de Nederlandse ggz.

Kwaliteit

Van Dijk kijkt ernaar uit om haar rol als voorzitter te vervullen en de missie van het CCAF voort te zetten. “Sinds haar oprichting heeft het CCAF zich ingezet om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Dit is een groep die zich soms moeilijk staande weet te houden in onze samenleving. Om de kansen op volwaardige deelname aan de maatschappij te vergroten is goede geïntegreerde behandeling en zorg belangrijk. Juist deze mensen hebben recht op kwalitatief goede zorg. Het CCAF heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door het ontwikkelen van een stevig audit- en certificeringssysteem.”

Daarnaast benadrukt Van Dijk het bredere belang van certificering: “Ik ervaar nog steeds dat het werk in de specialistische ggz door buitenstaanders als niet transparant wordt gezien, een soort ‘black box’. Certificering en heldere kwaliteitseisen brengen hier verandering in. Helaas wordt dit nog niet altijd voldoende herkend en is er nog werk aan de winkel.”

Met het oog op de toekomst ziet zij ook nieuwe uitdagingen voor het CCAF. “De vraagstukken rond schaarste en de verdeling van zorg zullen ook van het CCAF vragen om zich verder te ontwikkelen. Gelukkig ligt er een sterk fundament en is er brede waardering voor ons werk in het veld. Dit biedt een solide basis om de volgende stappen te zetten. Ik vind het mooi en inspirerend om hieraan bij te dragen.”

CCAF

Het CCAF bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie. Het CCAF voert intercollegiale audits uit met modelgetrouwheidsschalen op het niveau van interventies, teams, organisaties en netwerken en biedt (zelf)evaluatietools aan ten behoeve van de interne kwaliteitsverbetercyclus van teams en organisaties.