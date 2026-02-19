Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

,

Interim-zorgbestuurders zijn eigenlijk goed betaalde voyeurs bij zorgorganisaties in crisis, stelt Fred Plukker in de podcast Voorzorg over zijn recente boek Is dit beleid of is erover nagedacht?. Een gesprek over frauduleuze bestuurders, de machtsstrijd met medisch specialisten en het eeuwige spanningsveld met de raad van toezicht.

podcast icon
159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Terugblikkend op zijn rijke bestuurlijke loopbaan formuleert Plukker lessen aan zichzelf over hoe hij het heeft gedaan. Bestuurders mogen best een klein beetje narcistisch zijn, maar ze moeten vooral niet in zichzelf gaan geloven. Als ze over onvoldoende relativeringsvermogen beschikken, kunnen ze verdwalen in een bestuurlijke bubbel van geld, macht en aanzien. En wie is dan de baas? Niet de ziekenhuisbestuurder, maar de medisch specialisten. Tegelijkertijd is de oude generatie artsen veel kwijtgeraakt.

Spanningsveld met raad van toezicht

De gemiddelde zittingsduur van 2,5 jaar voor zorgbestuurders is veel te kort om iets voor elkaar te krijgen, vindt Plukker. Beter is 4 á 5 jaar en eventueel een nog zo’n periode als de missie slaagt. Plukker legt uit hoe zorgbestuurders effectief met hun raad van toezicht kunnen omgaan.

Over Fred Plukker

Als interim-bestuurders suste Plukker ruzies tussen medisch specialisten. Hij ruimde puin nadat een bestuurder grootscheeps had gefraudeerd met een clubje volgelingen. In zijn decennialange ervaring als (interim-)bestuurder kwam Plukker vooral bij talloze zorgorganisaties die in crisis waren. Van het VUmc, Zaans Medisch Centrum tot onder meer het Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch en verpleeghuis Blauwbörgje. In alle zorgsectoren heeft Plukker in de keuken gekeken.

Reageer op dit artikel
Meer over:GovernanceZiekenhuizenZorgbestuurder

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:30 159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’Podcast
11:30 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’
19 dec 2025 Rvt schaart zich achter voorzitter MUMC+
18 dec 2025 Van Benthem lid raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis
18 dec 2025 Henk de Jong lid van raad van toezicht Radboudumc

Reader Interactions

Reacties