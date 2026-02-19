Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Interim-zorgbestuurders zijn eigenlijk goed betaalde voyeurs bij zorgorganisaties in crisis, stelt Fred Plukker in de podcast Voorzorg over zijn recente boek Is dit beleid of is erover nagedacht? . Een gesprek over frauduleuze bestuurders, de machtsstrijd met medisch specialisten en het eeuwige spanningsveld met de raad van toezicht.

Terugblikkend op zijn rijke bestuurlijke loopbaan formuleert Plukker lessen aan zichzelf over hoe hij het heeft gedaan. Bestuurders mogen best een klein beetje narcistisch zijn, maar ze moeten vooral niet in zichzelf gaan geloven. Als ze over onvoldoende relativeringsvermogen beschikken, kunnen ze verdwalen in een bestuurlijke bubbel van geld, macht en aanzien. En wie is dan de baas? Niet de ziekenhuisbestuurder, maar de medisch specialisten. Tegelijkertijd is de oude generatie artsen veel kwijtgeraakt.

Spanningsveld met raad van toezicht

De gemiddelde zittingsduur van 2,5 jaar voor zorgbestuurders is veel te kort om iets voor elkaar te krijgen, vindt Plukker. Beter is 4 á 5 jaar en eventueel een nog zo’n periode als de missie slaagt. Plukker legt uit hoe zorgbestuurders effectief met hun raad van toezicht kunnen omgaan.