Friese ziekenhuizen starten burgerparticipatie over toekomstplannen

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans, Nij Smellinghe en Antonius organiseren in oktober en november inwonersbijeenkomsten over de toekomst van de Friese ziekenhuiszorg. Inwoners krijgen de ruimte om mee te praten over de plannen om van vier naar drie ziekenhuizen te gaan.

Vanaf oktober 2022 hebben bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe met zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ scenario’s ontwikkeld voor toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Friesland.

Nieuwbouw Joure

Begin juni is na intensief overleg unaniem gekozen voor het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier, te weten een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure, waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans in opgaan.

In oktober en november starten de Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars met burgerparticipatie. Inwoners krijgen de ruimte om vragen te stellen, hun zorgen te uiten en tips te geven over dit scenario.