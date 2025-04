Frisius MC start nieuwbouw voor acute zorg met ingraven tijdcapsule

Frisius MC in Leeuwarden is gestart met de nieuwbouw van de acute as. Het gaat om een gebouw met onder meer de intensive care, het operatiecomplex en de dagbehandeling. Willem Lenglet, oud-bestuurder van Medisch Centrum Leeuwarden, heeft een tijdscapsule ingegraven.

In de capsule zitten bouwtekeningen en een usb-stick met verhalen, foto’s en filmpjes over het ziekenhuis nu en van de afgelopen decennia. En een kort statement over de zorg van de toekomst. Volgens Frisius MC geven de attributen een tijdsbeeld dat interessant is voor wie later de capsule nog eens opgraaft en opent.

Personeelstekorten

Bij het ontwerp voor de nieuwbouw is veel aandacht besteed aan het maken van een fijne werkplek voor zorgmedewerkers. “Dit is goed voor patiënten in Noord-Nederland en het maakt ons bovendien een aantrekkelijke werkgever voor artsen en verpleegkundigen. Niet onbelangrijk in een tijd van grote personeelstekorten”, zegt bestuursvoorzitter Erica Schaper.

Door over te gaan naar ‘piepjesloze’ eenpersoonskamers op de IC, wordt ook het verblijf van patiënten een stuk aangenamer, stelt het ziekenhuis. Bovendien kunnen ze op de daktuin makkelijk naar buiten.

De acute as moet in de loop van 2027 worden opgeleverd.