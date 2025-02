Dit wordt de nieuwe bestuurder van HMC

Pieternel Hummelen is bestuurder en toezichthouder in de zorgsector. Ze werkte onder meer als bestuurder bij Gelre ziekenhuizen, Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Spaarne Gasthuis. Daar gaf ze leiding aan complexe bestuurlijke en operationele trajecten.

Vertrouwd gezicht

Hummelen was al op interim-basis voor HMC actief. Arjen Dorland, voorzitter van de raad van toezicht, is blij dat Hummelen langer aan het ziekenhuis verbonden blijft. “Pieternel is in HMC in korte tijd een vertrouwd gezicht geworden en brengt expertise mee op belangrijke dossiers waar we in het ziekenhuis aan werken.”

Als chief operations officer is Hummelen eindverantwoordelijk voor de operationele processen in het topklinische ziekenhuis. Tot 1 januari 2027 is zij in dienst van HMC. “In onze strategische koers zijn de ambities voor thema’s als de zorgtransformatie en HMC Bouwt groot. We zijn erg blij dat Pieternel het rvb-team voor langere tijd komt versterken en bij de uitvoering van deze strategische plannen betrokken is”, reageert bestuursvoorzitter Ingrid Wolf.