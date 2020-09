Friese zorgmedewerkers krijgen VR-training voor tweede golf

Het Expertiseteam Corona Friesland is een samenwerkingsverbond van zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân. De training COVID-19-COACH is gericht op medewerkers van een verpleeg- of verzorgingstehuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. In de tweedaagse training komen theorie, richtlijnen en adviezen aan bod. Zo gaat de training in op het voorkomen van besmetting en het omgaan met een acute uitbraak.

Volgens de initiatiefnemers is het leereffect van de training groter omdat virtual reality een intense ervaring biedt. De module is beschikbaar in 2D op een smartphone, tablet of laptop en in 3D via een VR-bril. De deelnemer krijgt video’s te zien en vervolgens vragen voorgeschoteld.