Fusie in Limburgse jeugdzorg ketst af wegens te grote risico’s

In april startte een zogeheten due diligence, een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een fusie tussen Mondriaan en XONAR. Die zou betekenen dat beide organisaties samengaan om jeugdzorg in de regio Zuid-Limburg te leveren. Ze spraken bij de start van het onderzoek de ambitie uit om zich in te zetten voor kortere wachttijden, zorg dichter bij huis, minder uithuisplaatsingen, passende zorg, meer cliëntbetrokkenheid en beheersbare zorgkosten.

‘Geen toekomst op eigen kracht’

Mondriaan heeft daar nu de stekker uit getrokken omdat “de huidige en toekomstige risico’s in de bedrijfsvoering en de kosten voor groot onderhoud en verduurzaming” te groot zijn. Hoe het nu verder gaat met XONAR, dat in zwaar weer verkeert, is onduidelijk. In een herstelplan dat de organisatie opstelde staat dat een fusie noodzakelijk is om tot duurzaam herstel te komen “aangezien het op eigen kracht voortzetten van de zorgonderneming op de langere termijn niet haalbaar lijkt”.