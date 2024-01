Fusie ligt op tafel voor Albert Schweitzer en Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep gaat met het Albert Schweitzer ziekenhuis de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking onderzoeken. De komende tijd moet duidelijk worden welke vorm daarbij het beste past. “De inhoud is daarbij leidend. Vervolgens kijken we naar de ideale juridische vorm. Dat gaat van doorgaan op huidige manier, intensievere afspraken rond samenwerken, tot een topfusie of volledige fusie”, zegt Michiel van Roozendaal, voorzitter raad van bestuur van Rivas Zorggroep.

De ziekenhuizen verwachten dat intensiever samenwerken het makkelijker maakt om meer aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. En zo veel mogelijk specialistische zorg voor de regio te behouden. De organisaties verwachten deze zomer meer duidelijkheid te hebben over de voortgang.

Toekomstbestendig

Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep zijn twee zorgorganisaties die in de regio al langere tijd samenwerken en elkaar goed kennen. Beide organisaties hebben de wens en voelen de noodzaak om de banden op korte termijn te verstevigen.

De organisaties denken op die manier ook nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen, zorgprofessionals aan te trekken en te behouden. Ook willen zijn beter samenwerken met partners in de zorgketen en op het gebied van vastgoed, apparatuur en ICT.

Vooronderzoek

Begin 2024 gaat een vooronderzoek van start naar de meerwaarde van nauwer samenwerken, de doelen, de kansen en bedreigingen en de beste vorm waarin een intensievere samenwerking kan worden gegoten. Omdat de fusie tien jaar geleden verboden is door de ACM, nemen de ziekenhuizen dat traject gelijk mee.

Van Roozendaal: “We gaan onderzoeken hoe een samenwerking eruit kan zien en welke vorm daarbij past. Het kan zijn dat we op de huidige manier verder gaan, concretere afspraken over samenwerken, maar ook een topfusie of een volledige fusie zijn mogelijkheden. Alle scenario’s liggen op tafel. We gaan de komende maanden uitwerken welke vorm de meeste voordelen oplevert.”

“De veranderingen moeten uiteindelijk in het voordeel zijn voor onze patiënten. Daar zijn wij zijn als bestuurders verantwoordelijk voor”, zegt Diederik Zijderveld, lid raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Maatregelen

De samenwerking is een onderdeel van de maatregelen die Rivas Zorggroep neemt om de zorg toekomstbestendig te houden. Rivas wil daarmee beter aansluiten op de ontwikkelingen in de zorg en financieel gezonder worden.

Ook voor het Albert Schweitzer ziekenhuis is er geen directe financiële noodzaak om een samenwerkingspartner te zoeken. “Wel zien we dat het voor kleinere ziekenhuizen steeds moeilijker wordt om schaalvoordeel te boeken en financieel gezond te blijven. Het is goed dat wij nu vooruit kijken en pro-actief actie ondernemen.”

Naast het voordeel van schaalgrootte noemt Zijderveld ook voordelen aan de medisch inhoudelijke kant. “Het Integraal Zorgakkoord roept ook op tot meer samenwerking, daar zijn wij blij mee. De volumenormen en schaarste van personeel vragen hier bijvoorbeeld ook om. Doordat wij hier nu op inspelen willen wij top klinische zorg blijven leveren.”

Hoewel het Albert Schweitzer ziekenhuis groter van omvang is, ziet Zijderveld de meerwaarde van Rivas Zorggroep als het gaat om de grote VVT tak. “De samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker, daar kunnen wij weer leren van Rivas.”