Fusieorganisatie Mijzo completeert raad van toezicht

Victor van Dijk, Marieke Commandeur en Philip Idenburg zijn toegetreden tot de raad van toezicht van de nieuwe Brabantse zorgaanbieder Mijzo. De betrokken fusieorganisaties schuiven daarnaast drie zittende toezichthouders naar voren in de persoon van Kees Ahaus, Margery Kuikman en Peter van der Velden. Daarmee is de nieuwe raad van toezicht compleet.

Mijzo is ontstaan uit een van fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. De fusie krijgt formeel op 1 januari haar beslag. De nieuwe voorzitter raad van toezicht van Mijzo is Victor van Dijk. In het verleden was hij onder meer bestuursvoorzitter van Omring. Ook is hij actief als toezichthouder in diverse sectoren.

Commandeur werkt als lid van het managementteam van SNS aan het vergroten van het maatschappelijke karakter van de bank. Idenburg is managing partner van strategie- en innovatiebureau BeBright en in zijn dagelijkse werk betrokken bij zorgvernieuwing en de implementatie daarvan in de praktijk.

Ahaus is hoogleraar bij de Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresse is kwaliteitsverbetering van zorg en integratie van zorg in netwerken. Kuikman-Wakker is werkzaam als registeraccountant in de gezondheidszorg. Zij bedient diverse zorginstellingen die qua omvang en problematiek vergelijkbaar zijn met Mijzo. Politicus en burgemeester Van der Velden heeft op verschillende terreinen fusieprocessen begeleid, van gemeentelijke herindelingen tot ingrijpende samenvoegingen in het sociale domein.

Breed aanbod

Mijzo heeft een breed aanbod van zorgproducten. Cliënten in Brabant tussen de vier grote steden Den Bosch, Tilburg, Breda en Gorinchem kunnen bij Mijzo terecht voor wijkverpleging, revalidatie, langdurige zorg, palliatieve zorg, eerstelijns verblijf en dagbehandeling en –besteding.