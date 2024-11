Fysiotherapeuten willen minimumtarief om leegloop te stoppen

De Nederlandse Zorgautoriteit moet ingrijpen in de markt voor fysiotherapie door minimumtarieven in te stellen, zo schrijft het Financieele Dagblad. De tarieven liggen intussen ver onder de kostprijs.

Volgens voorzitter Lodi Hennink van het Koninklijk Nederlands Gezelschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dat nodig om verdere leegloop van de sector te voorkomen. Het KNGF heeft hierover op 5 november een brief verstuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Gebeurt er niets, dan dreigt de toegang tot fysiotherapie volgens hem zwaar te verslechteren en de zorg verder vast te lopen.

Vaststelling tarieven NZa

In veel zorgsectoren stelt de NZa juist maximumtarieven vast. Zorgverzekeraars onderhandelen vervolgens met zorgaanbieders over de daadwerkelijke vergoeding die zij hen uitbetalen. Bij fysiotherapie is er überhaupt geen richtsnoer van de NZa.

Uit cijfers van de NZa blijkt dat de tarieven voor een standaardsessie van een halfuur gestaag stijgen, tot 34,30 euro in 2023. Maar onderzoek liet in 2020 al zien dat de kostprijs voor behandelingen daar zeker een tientje boven ligt. (ANP)