Gebruik van jeugdzorg in Utrecht ruim verdubbeld sinds 2015

Het gebruik van jeugdzorg in de zorgregio Utrecht-Stad is in de periode tussen 2015 en 2020 ruim verdubbeld. In 2015 maakten 5.430 jongeren gebruik van jeugdzorg, tegen 12.480 jongeren in 2020, een groei van 129,8 procent. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week publiceerde.