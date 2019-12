Geen hoger beroep insulinemoorden

Persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde A. vorige week voor vier gevallen van moord door inspuiting met insuline, zes pogingen tot moord en een poging tot doodslag in 2016 en 2017. A. werd sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Om die reden is dan ook geen levenslang opgelegd. De jongeman lijdt volgens de rechter aan een persoonlijkheidsstoornis, waarin hij zich een dokter waant. Hij wilde graag arts zijn, met bijbehorende dynamiek en drama, en hij wilde waardering krijgen, stelden psychiatrisch deskundigen.

Hoogbejaarde bewoners

De slachtoffers waren allemaal hoogbejaarde en demente bewoners van vier verzorgingsinstellingen in de regio Rotterdam. De opgelegde straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Het vonnis komt erop neer dat A. eerst zijn celstraf moet uitzitten voordat de tbs-behandeling kan beginnen.

Naast de straf heeft A. ook een beroepsverbod gekregen voor de duur van 25 jaar. Naast de moorden en pogingen daartoe, is A. ook veroordeeld voor het vervalsen van een Verklaring Omtrent Gedrag en drie maal diefstal. (ANP)