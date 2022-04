Geen Moderna-vaccin voor kinderen onder 12

De Gezondheidsraad adviseert om het Moderna-vaccin niet in te zetten voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. “Er zijn op dit moment nog beperkte gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van het Moderna-vaccin in die leeftijdsgroep”, aldus de Gezondheidsraad. Bovendien is het vaccin van Pfizer/BioNTech voldoende beschikbaar.