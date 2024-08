Gelderland gaat strijd aan tegen zorgcriminaliteit

Dit nieuwe plan is opgenomen in het Gelderse programma Weerbaarheid 2024-2027. Binnen de drie Gelderse districten heeft het onderwerp prioriteit vanwege de aard en de omvang van de problematiek.

Vrij spel

De provincie laat weten dat zorgcriminelen binnen de Gelderse gemeenten vaak vrij spel hebben, voornamelijk door het gebrek aan toezicht. “In de zorgsector kan veel geld worden verdiend en dat biedt kansen voor criminelen. Zorgondernemingen worden soms gebruikt als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld. Ongekwalificeerde mensen werken met vervalste papieren in de zorg, waardoor kwetsbare mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben of zelfs worden uitgebuit”, laat het dagelijkse bestuur van de provincie weten.

Wet Bibob

De gemeenten zijn van plan om een andere schaalgrootte te kiezen in de aanpak en meer in te zetten op preventie. Dit jaar trekt het Gelders college hier 30 duizend euro voor uit. In 2025 loopt dit bedrag geschat op naar een ton.

De provincie wil gemeenten verder ondersteunen in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit door het project Feniks uit te breiden, wat hulp biedt bij Bibob-onderzoeken.

Met de Wet Bibob kan de gemeente voorkomen dat criminelen vergunningen, subsidies of andere overheidsvoordelen misbruiken. Vanaf dit najaar kunnen gemeenten ervaren Bibob-onderzoekers inschakelen via de provincie, die vanaf 2024 jaarlijks zo’n 350.000 euro hiervoor wil reserveren.