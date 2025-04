Erasmus MC vult hiaat kinderneurologie bij Adrz

Het Erasmus MC helpt Adrz met kinderneurologie, omdat het contract met de huidige waarnemend kinderneuroloog in Adrz stopt. Indien nodig kunnen Zeeuwen voortaan terecht in Rotterdam voor kinderneurologie.

Adrz maakt al jaren onderdeel uit van de holding van het Erasmus MC. Het ziekenhuis in Goes werd in 2017 overgenomen.

Kinderneuroloog stopt

Met het wegvallen van de huidige waarnemend kinderneuroloog per 1 april is er binnen de vakgroepen neurologie en kindergeneeskunde van Adrz geen medisch specialist meer die de volledige functie kinderneuroloog over kan nemen. Daarom ondersteunt de afdeling kinderneurologie van Erasmus MC de kinderneurologie patiënten van Adrz vanaf 1 april 2025. De verwijzingen blijven gewoon via Adrz verlopen.

Linda Kemink, lid raad van bestuur, is blij dat ze met deze samenwerking de kwaliteit van zorg voor de regio hoog kunnen houden. “Adrz had het liefst een eigen kinderneuroloog aangetrokken. Na ruim twee jaar werven, is dit niet mogelijk gebleken. Om die reden zijn we blij dat we op deze wijze toch continuïteit en kwaliteit kunnen blijven bieden aan onze patiënten en hun ouders.”

Gevolgen voor patiënten

Voor patiënten kan de reistijd wel toenemen. Dat hangt af van de behandeling van kinderen met een neurologische vraag. In eerste instantie worden ze binnen Adrz gezien door een kinderarts of neuroloog. Indien nodig verwijst Adrz door naar Erasmus MC of een andere samenwerkingspartner. Vooral bij een verwijzing naar Erasmus MC neemt de reistijd voor het kind en de familie toe. Erasmus MC probeert, waar mogelijk, met digitale consulten op afstand te werken om daarmee de reistijd te beperken. Spoedeisende verwijzingen komen nog wel naar de spoedeisende hulp van Adrz.