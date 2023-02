Gelderse Vallei alsnog rond met alle zorgverzekeraars voor 2023

Gelderse Vallei-bestuurder Arjen Hakbijl was in december nog fel over de gesprekken tussen de verzekeraars en het ziekenhuis. Hij vertelde toen klaar te zijn met de houding van zorgverzekeraars die niet erkennen dat zorgorganisaties flinke prijsverhogingen voor de kiezen krijgen.

Verliesgevende contracten

“Door geen verliesgevende contracten te sluiten ga ik ervanuit dat vroeg of laat het gezond verstand gaat overwinnen en verzekeraars en overheid wel over de brug komen met een kostendekkende vergoeding” , vertelde hij aan Zorgvisie. Een maand geleden kwam het ziekenhuis nog naar buiten met de melding dat VGZ zich niet zou houden aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord en zou er mogelijk geen contract komen.

Moeizame onderhandelingen

Het ziekenhuis laat weten dat nu een einde komt aan een lange periode met moeizame onderhandelingen. Eerder werden al contracten gesloten met de andere verzekeraars. Alleen voor verzekerden met een budgetpolis van Zilveren Kruis is geen contract gesloten bij Gelderse Vallei.

